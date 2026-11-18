الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
آسر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
اقتصاد
وزارة الاقتصاد أطلقت نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية دعمًا للشركات والمبتكرين
2026-11-18 | 11:04
مشاهدات عالية
شارك
3
min
وزارة الاقتصاد أطلقت نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية دعمًا للشركات والمبتكرين
أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة نظامًا رقميًا جديدًا لتسجيل الملكية الفكرية في لبنان، يتيح للشركات وروّاد الأعمال والمبدعين تقديم طلبات التسجيل ومتابعتها وإدارتها إلكترونيًا. وقد طُوّر النظام بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من حكومة كندا، بهدف تبسيط إجراءات التسجيل والحدّ من الحاجة إلى مراجعة الوزارة حضوريًا بشكل متكرّر.
وتم إطلاق النظام في مقرّ الوزارة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، سفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش.
وقال الوزير البساط: "ينبغي أن يتمكّن روّاد الأعمال من التركيز على تطوير أعمالهم، بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقّدة. وتوفّر هذه المنصّة الجديدة مزيدًا من الوضوح والكفاءة والشفافية في خدمات الملكية الفكرية، بما يساعد الشركات على حماية أفكارها والنمو بثقة. وهي تعكس التزامنا بتطوير إدارة عامة أكثر استجابةً للاحتياجات، تدعم الابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي".
وفي معرض تأكيده أهمية حماية الابتكار، قال السفير غاليغان: "يشكّل الإبداع في لبنان مصدرًا للفرص الاقتصادية. ومن شأن تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية أن يساعد روّاد الأعمال على تحويل هذا الإبداع إلى قيمة اقتصادية يمكنهم البناء عليها".
من جهته، قال مراكيتش: "إن تحديث الخدمات العامة أمر أساسي لتهيئة بيئة تمكّن الشركات من العمل والابتكار والنمو بثقة. وبدعم من حكومة كندا، يمثّل هذا النظام الجديد خطوة مهمة أخرى في مسار التحوّل الرقمي في لبنان، إذ يسهّل الوصول إلى خدمات تسجيل الملكية الفكرية، ويعزّز في الوقت نفسه كفاءة المؤسسات العامة وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات. وهدفنا هو ضمان أن يحقّق الإصلاح الرقمي فوائد ملموسة للشركات، وأن يسهم في التعافي الاقتصادي المستدام".
وتوفّر المنصّة، بحسب بيان، "خدمة متكاملة تشمل استمارات إلكترونية مرفقة بإرشادات لتعبئتها، وإمكانية تقديم المستندات إلكترونيًا، والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلبات. وتهدف هذه المزايا إلى تسهيل الإجراءات أمام مقدّمي الطلبات، والحدّ من الأخطاء التي يمكن تفاديها لدى تقديم الطلبات، وتمكينهم من متابعة سير معاملاتهم.
وتسهم هذه المبادرة في تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي في لبنان، التي أقرّتها الحكومة عام 2022، من خلال ترجمة أولويات إصلاح القطاع العام إلى تحسينات ملموسة في الخدمات المقدّمة للشركات والمواطنين.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
وزارة الاقتصاد
تسجيل
الملكية الفكرية
التالي
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-11-03
وزارة الاقتصاد: توقف العمل موقتًا بالنظام الإلكتروني في مصلحة حماية الملكية الفكرية
أخبار لبنان
2026-11-03
وزارة الاقتصاد: توقف العمل موقتًا بالنظام الإلكتروني في مصلحة حماية الملكية الفكرية
0
أخبار لبنان
2026-10-26
لبنان يتجه نحو تحديث التشريعات وحماية الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد الرياضي والابتكار
أخبار لبنان
2026-10-26
لبنان يتجه نحو تحديث التشريعات وحماية الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد الرياضي والابتكار
0
أخبار لبنان
2026-10-06
وزير الثقافة إلتقى ممثل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
أخبار لبنان
2026-10-06
وزير الثقافة إلتقى ممثل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
0
أخبار لبنان
2026-10-07
الوزير مرقص بحث مع وفد (SACEM ) في تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان
أخبار لبنان
2026-10-07
الوزير مرقص بحث مع وفد (SACEM ) في تعزيز حماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية في لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
0
اقتصاد
10:29
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
اقتصاد
10:29
البستاني: لجنة الاقتصاد تدفع بقوة نحو تحديث قانون تنظيم مهنة الوساطة في قطاع الضمان
0
اقتصاد
07:25
لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها
اقتصاد
07:25
لجنة المال أقرت موازنات هيئات ومؤسسات عامة وطالبت بكشف مفصل عن أنفاقها وأعمالها
0
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
آخر الأخبار
d-none hideMe
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-11-10
روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات
خبر عاجل
2026-11-10
روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات
0
أخبار دولية
2026-05-06
أ.ف.ب عن محامية: محكمة إسرائيلية تثبّت في الاستئناف تمديد احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"
أخبار دولية
2026-05-06
أ.ف.ب عن محامية: محكمة إسرائيلية تثبّت في الاستئناف تمديد احتجاز ناشطي "أسطول الصمود"
0
صحة وتغذية
2026-06-28
دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!
صحة وتغذية
2026-06-28
دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية قد تهدد بصرك أكثر مما تتوقع!
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
تقارير نشرة الاخبار
2026-01-23
رحيل فالنتينو… الإمبراطور الأخير وصانع "الأحمر" الخالد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
بعد نحو عشرين عاما... البابا يعود الى بيته الثاني وأماكن منسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الشارع ليس ملكًا للفاليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إضراب المصارف بدأ… والحلّ بانتظار تجاوب المالية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
هل سينسحب حزب الله من جرف الصخر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
صيد ثمين لوزارة المال بـ٨٣ مليون دولار فمن تكون الضحية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:23
جولة وزارية في مصانع الضاحية لبحث أضرار الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:21
براد كوبر في تل أبيب... مباحثات عسكرية على وقع ضغوط نتنياهو لضرب إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بين الدبلوماسية والتصعيد... العالم يترقب نتائج قمة شنجن
0
تقارير نشرة الاخبار
12:58
ساعة واحدة أمام ترامب وبوتين وشي... هل تكفي لحسم الملفات الشائكة؟
تقارير نشرة الاخبار
12:58
ساعة واحدة أمام ترامب وبوتين وشي... هل تكفي لحسم الملفات الشائكة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد
00:45
انخفاض أسعار الذهب
2
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
أخبار لبنان
06:52
قبلان لعون: الحلّ بباب الرئيس بري ورفض تسليم السلاح الذي حرّر لبنان
3
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
أمن وقضاء
08:30
"انتبهوا"... قوى الأمن تجدّد تحذيرها من رسائل مخالفت السير الإحتيالية
4
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
أخبار لبنان
15:41
الجميل: اعقد جلسات دورية مع جعجع ولا قدرة لدى حزب الله للتفاوض مع الحكومة
5
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
أخبار لبنان
03:14
إسرائيل تعلن تدمير مسار تحت الأرض لحزب الله في منطقة جبل الروس جنوب لبنان
6
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
فنّ
04:29
"بكبسة… بتخرُب بيتك": ملكة جمال لبنان بيرلا حرب وقوى الأمن الداخلي في حملة توعوية (فيديو)
7
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
أمن وقضاء
09:10
سرقة هاتف بطريقة احتيالية داخل مستشفى سيّدة لبنان – جونية... وقوى الأمن تعمّم صورة المشتبه فيه
8
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
حال الطقس
02:53
هذه تفاصيل الطقس...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More