رئيس وزراء أستراليا يصف إتفاق الغواصات بأنه أكبر إستثمار عسكري في تاريخ البلاد

وصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين شراء بلاده غواصات أميركية تعمل بالدفع النووي وانخراطها في مشروع لبناء جيل جديد من الغواصات بأنه أكبر إستثمار عسكري في تاريخ أستراليا.وقال ألبانيزي في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأميركية وبجانبه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الإتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا هو أكبر إستثمار في القدرات الدفاعية لأستراليا في تاريخها.