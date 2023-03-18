الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الفاتيكان يُغلق سفارته في نيكاراغوا وسط تصاعد للتوتر
أخبار دولية
2023-03-18 | 17:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الفاتيكان يُغلق سفارته في نيكاراغوا وسط تصاعد للتوتر
الفاتيكان يُغلق سفارته في نيكاراغوا وسط تصاعد للتوتر
غادر القائم بأعمال الفاتيكان في نيكاراغوا المونسنيور مارسيل مبايي ضيوف البلد الجمعة وأغلق السفارة فيه، حسبما أفاد السبت موقع "فاتيكان نيوز"، وسط توتر بين ماناغوا والكرسي الرسولي.
وجاء على الموقع أن "في 17 آذار، غادر القائم بالأعمال المونسنيور مارسيل ضيوف البلد وانتقل إلى كوستاريكا"، مضيفًا أنه "بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، فإن الوصاية على البعثة الرسولية وممتلكاتها أوكلت إلى الجمهورية الإيطالية".
وكان المونسنيور مارسيل مبايي ضيوف حل العام الماضي محل السفير البابوي في ماناغوا المونسنيور فالديمار سومرتاغ الذي غادر البلاد. وأشار الموقع إلى أن إغلاق السفارة "يأتي بعد طلب من حكومة نيكاراغوا مؤرخ في 10 آذار".
وردًا على تصريحات وصف فيها البابا فرنسيس حكومة الرئيس دانيال أورتيغا بأنها "دكتاتورية فظّة"، قال وزير الخارجية في نيكاراغوا إن بلده يبحث "تعليق العلاقات الدبلوماسية" مع الفاتيكان.
وتندرج الخطوة في إطار توتر قائم بين الكنيسة وحكومة أورتيغا، لا سيما حول حكم بالحبس 26 عاما صادر بحق الأسقف رونالدو ألفاريز، وهو معارض شرس لما يصفها بأنها قيود على الحرية الدينية في عهد أورتيغا.
في مقابلة مع صحيفة "إنفوبي" الإخبارية الأرجنتينية، أشار البابا إلى ألفاريز من دون أن يسمّيه، كما شبّه الأوضاع في نيكاراغوا بفترة صعود الشيوعية إبان الثورة الروسية في العام 1917 وبألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي.
وأجريت المقابلة مع البابا فرنسيس بعد أيام على إقدام الحكومة الأسبوع الماضي على إغلاق جامعتين مرتبطتين بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
يُغلق
سفارته
نيكاراغوا
تصاعد
للتوتر
التالي
بركان ميرابي في إندونيسيا ينفث حممًا منصهرة
عراق 2050 ازدهار واستقرار وعودة لبغداد الحضارة والريادة (الشرق الأوسط)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-03-13
نيكاراغوا تدرس تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان
أخبار دولية
2023-03-13
نيكاراغوا تدرس تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الفاتيكان
0
آخر الأخبار
2023-03-16
وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2023-03-16
وصول ميقاتي الى الفاتيكان للاجتماع بقداسة البابا فرنسيس
0
آخر الأخبار
2023-03-15
وصول ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس
آخر الأخبار
2023-03-15
وصول ميقاتي الى روما في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس
0
أخبار لبنان
2023-03-13
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
أخبار لبنان
2023-03-13
ميقاتي من بكركي: الراعي وصف الكلام الطائفي المتصاعد حالياً بـ"الهيستريا السياسية"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
02:38
مقتل 17 شخصا في حادث تحطم حافلة في بنغلادش
أخبار دولية
02:38
مقتل 17 شخصا في حادث تحطم حافلة في بنغلادش
0
أخبار دولية
01:10
بوتين زار ماريوبول
أخبار دولية
01:10
بوتين زار ماريوبول
0
أخبار دولية
01:07
صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما
أخبار دولية
01:07
صربيا وكوسوفو تفشلان في توقيع اتفاق لتطبيع علاقاتهما
0
أخبار دولية
00:58
وزيرة الخارجية الفرنسية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية"
أخبار دولية
00:58
وزيرة الخارجية الفرنسية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين أمر "بالغ الأهمية"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-03-15
جريمة مروعة تثير صدمة في ألمانيا... تلميذتان تعترفان بقتل زميلة لهما!
منوعات
2023-03-15
جريمة مروعة تثير صدمة في ألمانيا... تلميذتان تعترفان بقتل زميلة لهما!
0
أخبار لبنان
2023-03-09
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
2023-03-09
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
0
فنّ
2023-03-11
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
فنّ
2023-03-11
نجوى كرم تتألّق في أوبرا دبي وإطلالتها حديث المتابعين
0
منوعات
2023-02-06
السلطات المصرية توقف ثلاثة من صناع المحتوى الساخر على الانترنت... لهذا السبب
منوعات
2023-02-06
السلطات المصرية توقف ثلاثة من صناع المحتوى الساخر على الانترنت... لهذا السبب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:08
Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان
تقارير نشرة الاخبار
15:08
Grand Prix جدة أكثر من مجرد جولة في بطولة العالم في الفورمولا وان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
مصر وتركيا... عهد جديد؟
تقارير نشرة الاخبار
15:05
مصر وتركيا... عهد جديد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!
تقارير نشرة الاخبار
15:01
من الشرق الأقصى إلى الشرق الأوسط... شغف بودا يسحر الحاضرين في قصر الإمارات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:59
في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:59
في صور... مد جسور الثقافة والفن بين إيطاليا ولبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:56
أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع
تقارير نشرة الاخبار
14:56
أمسيات بيروت للرسوم المتحركة فعالية تقدم مواهب لبنانية في هذا النوع من الإبداع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:51
أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
14:51
أنشطة فنية وثقافية في إطار فعالية جونية مدينة فرنكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
حملة We Miss Lebanon إلى العالمية
تقارير نشرة الاخبار
14:39
حملة We Miss Lebanon إلى العالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
إليكم ما شهده إجتماع السعودية وفرنسا حول الملف اللبناني…
0
أخبار لبنان
14:00
أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس
أخبار لبنان
14:00
أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
إرتفاع بأسعار المحروقات...
خبر عاجل
09:10
إرتفاع بأسعار المحروقات...
2
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
منوعات
07:30
بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!
3
خبر كاذب
18:10
هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟
خبر كاذب
18:10
هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟
4
أمن وقضاء
16:07
إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته
أمن وقضاء
16:07
إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته
5
خبر عاجل
06:31
الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا
خبر عاجل
06:31
الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا
6
أمن وقضاء
15:51
ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟
أمن وقضاء
15:51
ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟
7
فنّ
06:35
جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"
فنّ
06:35
جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"
8
فنّ
07:14
ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً
فنّ
07:14
ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store