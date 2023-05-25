سلطات القرم أسقطت ست طائرات مسيّرة خلال الليل

أسقطت الدفاعات الجوية ستّ طائرات مسيّرة ليل الأربعاء الخميس فوق شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا عام 2014، وفق ما أعلنت اليوم السلطات المحلية المعيّنة من موسكو.



وأوضح الحاكم سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام أنه "خلال الليلة المنصرمة، تم إسقاط أو شلّ حركة ست طائرات مسيّرة... في مقاطعات مختلفة من القرم"، مشيرا الى أن ذلك "لم يؤدِ الى سقوط ضحايا أو جرح".