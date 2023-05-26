بايدن في حفل تقديم رئيس هيئة الأركان المقبل: "محارب" ملتزم مكافحة العنصرية

عدّد الرئيس جو بايدن الخميس، في حفل تقديم الجنرال الأفريقي-الأميركي تشارلز براون الذي اختاره لتولّي رئاسة هيئة الأركان العسكرية المشتركة، المؤهّلات التي يتمتّع بها هذا "المحارب" ومزاياه الشخصية ولا سيّما انخراطه في مكافحة العنصرية.





وقال بايدن في حفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض وشارك فيه كلّ من نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الدفاع لويد أوستن والجنرال براون الذي يشغل حالياً منصب قائد سلاح الجو، إنّ "سي كيو"، كما يلقّب الأخير، هو "قائد شجاع ووطني عنيد".





وذكّر الرئيس الأميركي بأنّ الجنرال الستيني يتحدّر من عائلة لديها باع طويل في الجيش.