السعودية تعلن خفضا إضافيا في إنتاجها النفطي

أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد أن السعودية، وهي من أبرز البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يوميا ابتداء من تموز.



وكشف خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء منظمة الدول المصدرة للنفط وشركائهم في تكتل أوبك+ بقيادة روسيا أن هذا الإجراء سيسري ابتداء من تموز لمدة شهر قابلة للتمديد.