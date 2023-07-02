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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار دولية
2023-07-02 | 10:09
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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
أخبار دولية
الديوان الملكي السعودي
وفاة
طلال بن منصور بن عبدالعزيز آل سعود
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