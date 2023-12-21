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اليونان سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة
أخبار دولية
2023-12-21 | 07:12
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اليونان سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة
أعلنت اليونان أنها سترسل فرقاطة بحرية إلى البحر الأحمر لحماية الملاحة، بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران.
ونصحت وزارة النقل اليونانية السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر وخليح عدن بتجنب المياه اليمنية.
ويسيطر ملاك السفن اليونانيون على نحو 20 بالمئة من السفن التجارية في العالم من حيث القدرة الاستيعابية.
وأوضح وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس في بيان أن" الفرطاقة ستشارك في عملية حارس الازدهار متعددة الأطراف لحماية السفن التجارية وأرواح البحارة والاقتصاد العالمي".
وكانت الولايات المتحدة أطلقت عملية متعددة الأطراف لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد أن أجبرت هجمات جماعة الحوثي شركات شحن كبرى على تغيير مسار سفنها.
أخبار دولية
اليونان
فرقاطة بحرية
البحر الأحمر
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