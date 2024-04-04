بلينكن حذّر من الأعمال والخطابات العدوانية من كل من أرمينيا وأذربيجان

حذّر وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفيّ مع الرئيس الأذربيجانيّ إلهام علييف، من الأعمال والخطابات العدوانية من كل من أرمينيا وأذربيجان، التي من شأنها تقويض فرص السلام.وأكّد، وفق بيان، أنّ على أذربيجان أن تحترم التزاماتها وتعهّداتها الدولية في ما يتعلّق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.وحثّ على إطلاق المحتجزين ظلمًا.وكانت أرمينيا وأذربيجان، قد تبادلتا الاتهامات في شأن إطلاق النار على حدودهما.ورغم عدّة جولات من المفاوضات بوساطة من دول أخرى، لا يزال الوضع بين الدولتين غير مستقر.