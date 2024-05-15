مقتل جندي عراقي في هجوم لمسلحين يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية

أفاد مصدران أمنيان وكالة رويترز بأن جنديًا عراقيًا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية على موقع للجيش بالقرب من مدينة كركوك.