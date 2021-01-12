أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2021 - 16:15
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تعميم للمدير العام للطيران المدني حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقادمين إلى لبنان

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تعميم للمدير العام للطيران المدني حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقادمين إلى لبنان
Lebanon News
اصدر المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن تعميما جديدا حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من  14/1/2021 ولغاية 25/1/2021 ضمنا.

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