أخبار لبنان
12 كانون الثاني 2021 - 16:15
12/01/2021 16:15:22
تعميم للمدير العام للطيران المدني حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بالقادمين إلى لبنان
تعميم للمدير العام للطيران المدني حول الإجراءات الجديدة
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LBCI News Lebanon
اصدر المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن تعميما جديدا حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان ابتداء من 14/1/2021 ولغاية 25/1/2021 ضمنا.
*** للاطلاع على التعميم،
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