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05 تموز 2022 - 14:55
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نصار لـ"حوار المرحلة": ميقاتي يتمتع بالحكمة والحنكة لتشكيل الحكومة وتفكيك كل العقد لكن مداورة الحقائب أمر ضروري

نصار لـ"حوار المرحلة": ميقاتي يتمتع بالحكمة والحنكة لتشكيل الحكومة وتفكيك كل العقد لكن مداورة الحقائب أمر ضروري Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
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نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ميقاتي يتمتع بالحكمة والحنكة لتشكيل الحكومة وتفكيك كل العقد لكن مداورة الحقائب أمر ضروري
Lebanon News
 
 
 
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