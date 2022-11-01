أخبار لبنان
01 تشرين الثاني 2022 - 05:00
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لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في كهرباء لبنان: اضراب مفتوح ابتداء من الأربعاء

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لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في كهرباء لبنان: اضراب مفتوح ابتداء من الأربعاء
Lebanon News
أعلنت لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب المفتوح ابتداء من يوم غد الأربعاء، لجميع العمال ومن دون استثناء وذلك بسبب الإجحاف والظلم واللامبالاة لمعيشة العمال وحرمانهم أبسط حقوقهم المشروعة، وبعد أن انتظرت طويلا المساعدات الاجتماعية وزيادات النقل وكل الوعود المجحفة في حقها ومن دون تنفيذ وبعد متابعتها فض العروض ودفاتر الشروط وتأكدها أن أمورها ذاهبة للأسوأ.
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وأكدت اللجنة في بيان أنه لا عودة هذه المرة عن الإضراب قبل دفع ثلاثة أشهر تأخير، مفعول رجعي تنقلات، دفع كل الزيادات المعيشية مع مفعولها الرجعي من تاريخ إقرارها.

كما أكدت  لجنة اليد العاملة الفنية الداعمة في مؤسسة كهرباء لبنان أنها غير معنية بأي مصالحة بين الشركة والمؤسسة ولن ترضى بخصم ولو فلس واحدد من الرواتب، وضرورة دفع مستحقات المدارس والجامعات عن كل السنوات المتأخرة وإقرار دفتر شروط جديد يليق بكرامة الانسان، محذرة "لمعنيين من ثورة العمال ومصير عائلاتهم ولقمة عيشهم.
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