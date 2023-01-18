مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

مروان خير الدين لـ"#حوار_المرحلة": لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي ولا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان

أكد الوزير السابق مروان خير الدين أن لا مصلحة لأحد بانهيار القطاع المصرفي، لكن هناك جهات معينة تحاول التصويب على القطاع لأطماع شخصية كموقع حاكمية مصرف لبنان، مشيرًا إلى أنه إذ لا يجب نسيان أن المركزي ما زال لاعبًا أساسيًا في الملف المالي.



وفي حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI، قال: "لا أعتقد أن أي شخص يريد الخير للبنان أكثر منا ولا أعتقد أن الأوروبيين يعملون لمصلحة اللبنانيين بل لمصلحتهم،" مضيفًا: "لا أريد أن يحكم القضاء الأجنبي في لبنان."



وحول تحويلات "FORY" إلى خارج لبنان، أوضح خير الدين أنه لم يتم التحقيق معه وهذه المعلومة مغلوطة إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي، مشددًا على أن "البهورة والحكي كلو" في هذا الموضوع يضر بسمعة لبنان، وما يحكى يبقى إتهامًا حتى إثبات الحقيقة.



ورأى أن كل البلد "عم يهتري" حاليًا، لكن المصارف تحاول تسيير الأمور واليوم التعطيل سيد الموقف في مجلس النواب.



ولفت إلى أن مشكلتنا هي بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، فلا يمكن شطب الودائع في لبنان.



واعتبر الوزير السابق أن لا مشكلة بالنظام السياسي بل بتطبيقه.



وفي سياق آخر، قال: "أنا ضد بيع أصول الدولة، لكن أين المشكلة في إدارتها بشكل سليم من قبل شركات محلية أو أجنبية لإنتاج أموال أكثر والتخفيف من خسارة الدولة؟"



وعن الإنتخابات الرئاسية، أوضح أنه يؤيد وصول فرنجية لرئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه لن يترشح إلا في حال حصل توافق على إسمه.