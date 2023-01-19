ماذا يقول النائب فراس حمدان من داخل مجلس النواب؟

النائب فراس حمدان يتحدث من داخل مجلس النواب

أكّد النائب فراس حمدان المعتصم في مجلس النواب مع عدد من زملائه أنّ هذه الخطوة هي من ضمن دورهم النيابي للوقوف الى جانب الناس واعادة العمل للمؤسسات الدستورية.

وقال: "نحن اليوم نمارس دورنا الطبيعي ومسؤولياتنا وفق الدستور بخوض جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية".