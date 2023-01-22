كبارة: بعض رؤساء الكتل يريدون تصفية حسابات سياسية للتمسك بمناصبهم

كبارة: بعض رؤساء الكتل يريدون تصفية حسابات سياسية للتمسك بمناصبهم



عقد النائب كريم كبارة مؤتمرًا صحافيًا في مكتبه في طرابلس تناول فيه الوضع الأمني في المدينة مشيرًا إلى أنه "منذ أسابيع وطرابلس تعاني من وضع أمني خطير، عمليات نشل وسرقة وتشليح وإطلاق نار وإعتداء، وتطورت الأمور بشكل مخيف وأصبح الواقع على الأرض أكثر دقة، رغم مناشدتنا للمسؤولين بالتحرك، وللدولة بضبط الوضع!"



وقال: "هذا الواقع لا يمكن تبريره، نعرف وضع الأجهرة الأمنية والصعوبات التي تواجهها، ونعرف أن الوضع الإقتصادي الصعب هو عامل لزيادة الأحداث الأمنية، لكن هذه ليست مبررات لعدم مواجهة الفلتان! صحيح أن لبنان كله يمر بأصعب مرحلة بتاريخه، لكن طرابلس صراحةً تعيش الوضع الأصعب... ففي أيام الخير كنا منسيين ومحرومين، فكيف الحال الآن لما اشتدت الظروف وصار البلد على شفير الإنهيار!"



واعتبر كبارة أن الكلام عن الأمن الذاتي لا يختلف بشيء عن الكلام عن الفدرالية والتقسيم، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به!



وأكد أن طرابلس ليست خطرًا على لبنان مثل ما يصورها البعض، فطرابلس هي التي تعيش الخطر نتيجة إهمالهم! وطرابلس ليست القنبلة الموقوتة، إنما طرابلس هي ضحية زرعوا فيها قنبلة الحرمان التي تهدد المدينة كل يوم!



ورفض أن تبقى طرابلس تحت رحمة المجرمين، مطالبًا بأن:

- أولًا: على الدولة تفعيل حضور مؤسساتها الأمنية والعسكرية وعدم التساهل بأي خلل أمني وضبط الوضع سريعًا من دون أي غطاء على أي مرتكب أيًا كان.

- ثانيًا: على القوى السياسية التفكير لمرة بمسؤولية بعيدًا عن الحسابات الشخصية ووقف التعطيل والإسراع بانتخاب رئيس، ليبدأ العمل الجدي ولا نبقى بمنطق الترقيع وتصريف الأعمال وتضييع الوقت!

- ثالثًا: الإهمال الخدماتي والإجتماعي في طرابلس تجاوز الخط الأحمر والمطلوب تعاون الجميع لنعمل يدًا واحدة لهذا المجتمع، ورغم أهمية المبادرة الفردية، إلا أن المسؤولية هي على الدولة لترد طرابلس إلى خريطة الإهتمام.



وختم كبارة قائلًا: "هذه المطالب حملناها للمسؤولين، وسنبقى نحملها. وسنبقى نتابع واجباتنا مع الناس ومع المعنيين لنجبر الدولة بأن تأتي إلى طرابلس... وإلا سندخل بدوامة ومتاهة نعرف بدايتها ولكن لا أحد يستطيع أن يعرف إلى أين توصلنا وما هو الثمن الذي سندفعه كلنا!"