تجمع المواقع الالكترونية: لضرب بيد من حديد لكل من يهدد الاعلام في البلد

تجمع المواقع الالكترونية: لضرب بيد من حديد لكل من يهدد الاعلام في البلد

توقف تجمع المواقع الالكترونية في بيان عند الاعتداء الخطير والمدان الذي ترجمته غرف قمع الحريات المتنقلة بالقاء قنبلة على قناة LBCI.



واعتبر ان مسلسل الاعتداء على وسائل الاعلام بات يأخذ طابعاً منظماً، في محاولة واضحة لاسكات الاعلاميين والصحافيين وصوت الناس.



ويشدد على ان الاختلاف في الرأي لا يسمح بأي شكل من الاشكال بالاعتداء على مباني وسائل الاعلام، مطالبا الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الاعلام في البلد، وبتوقيف الفاعلين.



ويعبّر التجمع عن تضامنه الكامل مع قناة LBCI والزملاء فيها، متمنياً السلامة لهم.