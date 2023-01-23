ميشال ضاهر يستنكر الحدث الأمني الذي تعرضت له الـLBCI

أستنكر الحدث الامني الذي تعرضت له مباني ال LBC وأشجبه بشدّة، وأطلب من المسؤولين الأمنيين تحمل مسؤولياتهم وملاحقة هؤلاء المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقهم، فالإعلاميين هم حرّاس الكلمة الحرّة والصادقة ولا يجوز التعرض لأي مظهر من مظاهر الحرّية في هذا البلد.
— Michel Daher (@mgdaher) January 22, 2023
أستنكر الحدث الامني الذي تعرضت له مباني ال LBC وأشجبه بشدّة، وأطلب من المسؤولين الأمنيين تحمل مسؤولياتهم وملاحقة هؤلاء المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقهم، فالإعلاميين هم حرّاس الكلمة الحرّة والصادقة ولا يجوز التعرض لأي مظهر من مظاهر الحرّية في هذا البلد.