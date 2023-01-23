ميشال ضاهر يستنكر الحدث الأمني الذي تعرضت له الـLBCI

ميشال ضاهر: أطلب من المسؤولين الأمنيين تحمل مسؤولياتهم وملاحقة المعتدين

استنكر النائب ميشال ضاهر الحدث الأمني الذي تعرضت له الـLBCI.



وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "أستنكر الحدث الأمني الذي تعرضت له مباني الـLBCI وأشجبه بشدّة، وأطلب من المسؤولين الأمنيين تحمل مسؤولياتهم وملاحقة هؤلاء المعتدين واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقهم، فالإعلاميون هم حرّاس الكلمة الحرّة والصادقة ولا يجوز التعرض لأي مظهر من مظاهر الحرّية في هذا البلد".