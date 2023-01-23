العبسي عرض الأوضاع مع اللواء عثمان: لضرورة دعم المؤسسات الأمنية وكل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة

اللواء عثمان: الكنيسة هي واحدة من اركان العمل الداعي الى المحبة والسلام

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في المقر البطريركي في الربوة وبحث معه في قضايا الساعة.



وأشار عثمان بعد اللقاء الى أن "الزيارة هي للمعايدة وإن جاءت متأخرة".



وقال: "نحن ندعو دائما الى المحبة والسلام واعتبر ان الكنيسة هي واحدة من اركان هذا العمل الداعي الى المحبة والسلام".



بدوره، لفت العبسي الى "ضرورة دعم المؤسسات الأمنية وكل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة التي ترعى جميع المواطنين".