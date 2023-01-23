"لقاء سيدة الجبل" أيد إعتصام النواب في المجلس حتى إنتخاب رئيس للجمهورية

"لقاء سيدة الجبل" أيد إعتصام النواب في المجلس حتى إنتخاب رئيس للجمهورية

عقد "لقاء سيدة الجبل" إجتماعه الدوري إلكترونيًا أيد فيه "إعتصام النواب في المجلس حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.



ورأى أن هذا الإعتصام المفتوح هو فعل إعتراض على الخرق المتمادي للمادة 74 من الدستور والتي تنص على أنه "إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر فلأجل إنتخاب الخلف، يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون."



وأشار إلى أن هذا الإعتصام يلفت النواب واللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي إلى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو أولى الأولويات في لبنان وفقًا للدستور، وخصوصًا أن إنعكاسات الفراغ الرئاسي لم تعد مقتصرة على الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي يزداد تدهورًا، بل بدأت تسبب إحتقانات طائفية تعبر عن نفسها عبر التشكيك بالنظام السياسي والعيش المشترك.



ولفت إلى أن النواب المعارضين مدعوون إلى الإنضمام إلى هذا الإعتصام بصفته حركة الإعتراض العملية الوحيدة الآن على تعطيل رئيس مجلس النواب جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإلا فهم متواطئون مع سياسة التعطيل الممنهجة التي يمارسها "حزب الله" وحلفاؤه من أجل تنفيذ مصالح فوق لبنانية.



ودعا "اللقاء" النواب المعتصمين إلى الحوار مع كل النواب المعارضين من أجل تفعيل خطوتهم.



واعتبر أن لبنان تحت الإحتلال الإيراني، وأن لا حل لأزماته السياسية والإقتصادية والإجتماعية إلا برفع هذا الإحتلال.