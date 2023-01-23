حسين الخليل: عرضنا لانتخاب الرئاسة ومسار العمل الحكومي والاجتهادات المتعددة على كافة المستويات ولن اتعرض لكثير من التفاصيل واي نقاش فإن ذلك في الغرف المغلقة وليس في الاعلام

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