الخليل بعد لقائه باسيل: الحزب والتيار ليسا في حال تصادم ويسيران في إتجاه واحد

الخليل بعد لقائه باسيل: الحزب والتيار ليسا في حال تصادم ويسيران في إتجاه واحد

أكد المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، بعد لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على رأس وفد من الحزب في مقر التيار في ميرنا الشالوحي، أن "حزب الله والتيار الوطني الحر ليسا في حال تصادم ويسيران في إتجاه واحد".



وقال: "الجلسة كانت صريحة جدًا وواضحة في موضوع رئاسة الجمهورية والحكومة، واتفقنا أن للبحث صلة، وهذا اللقاء لن يكون الأخير".



ولفت إلى أن "حزب الله له رأي في الموضوع القضائي، والثوب القضائي الذي يجب أن يكون أبيض تعرض للكثير من النقاط السود، ومنها ملف المرفأ".



وقال إن "تفاهم مار مخايل قائم، ولم نر أي إمتعاض من النائب باسيل في هذا الخصوص، ونحن في بلد فيه نقاش سياسي دائم، ونحن لسنا حزبًا واحدًا بل حزبين ولدينا طريقتي تفكير، ولكننا نعمل على المساحات المشتركة".



وأشار إلى أنه "باستقراء للمرحلة الماضية، كان هناك دائمًا حرص على الشراكة مع التيار الوطني الحر، والشراكة بالنسبة لنا أساس والأخوان في التيار يعرفون حرص الحزب الدائم عليها خصوصًا في الحكومات".