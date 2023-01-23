ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء والموافقة على إعطاء مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار

ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء، بعد ظهر اليوم، في السراي الحكومي، وتقرر الموافقة على "مضمون الاقتراحات المقدّمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه، لا سيما في الشق المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار أميركي، بما يسمح بتفريغ البواخر المحملة بالفيول، شرط عدم استعمال مخزونها، إلا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة.



كما وطلب من وزير الطاقة والمياه إجراء مفاوضات مع المورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير. كما اتفق المجتمعون على عقد اجتماع ثان للجنة قبل 10 شباط لتقيّيم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.



وإجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب وبحث معه في موضوع الالتزامات المالية المترتبة على لبنان للامم المتحدة.