مخزومي اتصل بالضاهر مستنكراً الاعتداء الذي حصل أمس

أجرى النائب فؤاد مخزومي اتصالاً برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال LBCI الشيخ بيار الضاهر، مستنكراً ما حصل ليلة أمس والاعتداء الذي طال المؤسسة.وكان قد ألقى مجهولون ليلة أمس قنبلة باتجاه مبنى الـ LBCI واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.