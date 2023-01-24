مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية "غراس " وزعا سلال غذائية في عكار والضنية

أعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" في بيان، أنه "يواصل عبر شريكه المنفذ جمعية "غراس لتنمية المجتمع" تنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في جمهورية لبنان، حيث تم توزيع امس 1040 سلة غذائية على الاسر الأكثر حاجة في عكار والضنية - شمال لبنان، واستفاد منها اكثر من 5000 مستفيد لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".