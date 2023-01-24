الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
اقتصاد
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
14
o
متن
13
o
كسروان
13
o
الشمال
14
o
الجنوب
10
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
أمن وقضاء
رياضة
اقتصاد
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
تغطية انتخابات 2022 النيابية اللبنانية
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية "غراس " وزعا سلال غذائية في عكار والضنية
أخبار لبنان
2023-01-24 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مركز الملك سلمان للإغاثة وجمعية "غراس " وزعا سلال غذائية في عكار والضنية
أعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية" في بيان، أنه "يواصل عبر شريكه المنفذ جمعية "غراس لتنمية المجتمع" تنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في جمهورية لبنان، حيث تم توزيع امس 1040 سلة غذائية على الاسر الأكثر حاجة في عكار والضنية - شمال لبنان، واستفاد منها اكثر من 5000 مستفيد لمساعدتهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها".
آخر الأخبار
أخبار لبنان
مركز الملك سلمان للاغاثة
جمعية غراس
عكار
الضنية
التالي
السفيرة الفرنسية زارت باسيل... وتأكيد ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
إطلاق عملية تطوير وإعادة تشغيل مختبرات كفرشيما لتأمين تصدير المنتجات اللبنانية وفقاً للشروط الدولية والاقليمية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-01-15
مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار
أخبار لبنان
2023-01-15
مركز الملك سلمان للاغاثة وزع 381 سلة غذائية في عكار
0
أمن وقضاء
10:54
الجيش: دهم منزل في منطقة القيطع - عكار وضبط 256 كلغ من حشيشة الكيف
أمن وقضاء
10:54
الجيش: دهم منزل في منطقة القيطع - عكار وضبط 256 كلغ من حشيشة الكيف
0
آخر الأخبار
2023-01-20
الوكالة الوطنية: قطع طريق عام العبدة - عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي
آخر الأخبار
2023-01-20
الوكالة الوطنية: قطع طريق عام العبدة - عكار إحتجاجا على تردي الوضع المعيشي والاقتصادي
0
أخبار لبنان
2023-01-17
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
أخبار لبنان
2023-01-17
السفير السعودي زار دار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة ومركز الملك سلمان للاغاثة دشن "مشروع كنف"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
أمن وقضاء
11:18
الجيش: توقيف مواطن في الحسبة - صيدا لسلبه برفقة آخرين صرافًا متجولًا ومحاولة دهسه
أمن وقضاء
11:18
الجيش: توقيف مواطن في الحسبة - صيدا لسلبه برفقة آخرين صرافًا متجولًا ومحاولة دهسه
0
أخبار لبنان
11:12
الكتائب رحب باستئناف التحقيق في انفجار المرفأ: لاستعادة القضاء كامل استقلاليته وإنهاء زمن الإفلات من العقاب
أخبار لبنان
11:12
الكتائب رحب باستئناف التحقيق في انفجار المرفأ: لاستعادة القضاء كامل استقلاليته وإنهاء زمن الإفلات من العقاب
0
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:04
إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
أخبار لبنان
10:04
إفراغ سفينتين محملتين بالغاز أويل لصالح كهرباء لبنان في الساعات المقبلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
أخبار دولية
11:06
الخزانة الاميركية: عقوبات على أشخاص وكيانات سهّلت نشاطات مالية لحزب الله
0
فنّ
13:14
بريتني سبيرز تتعرض "لانهيار جنوني"... وتغيّر اسمها إلى "ريفر ريد" (فيديو)
فنّ
13:14
بريتني سبيرز تتعرض "لانهيار جنوني"... وتغيّر اسمها إلى "ريفر ريد" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
0
اقتصاد
07:59
بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟
اقتصاد
07:59
بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المخصص للقمح ... وهل من أزمة خبز؟
0
اقتصاد
07:20
حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين
اقتصاد
07:20
حميه أعلن زيادة الايرادات من مرافق الوزارة للعام 2022 بمئات ملايين الدولارات نتيجة التفعيل والاصلاح وتطبيق القوانين
0
أخبار لبنان
07:13
بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة
أخبار لبنان
07:13
بري عرض آخر التطورات الرئاسية مع أبو فاعور وكرامة
0
أخبار لبنان
06:59
نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة
أخبار لبنان
06:59
نيد برايس: ضحايا انفجار المرفأ يستحقون العدالة
0
أمن وقضاء
06:57
ما جديد قضية انفجار المرفأ؟
أمن وقضاء
06:57
ما جديد قضية انفجار المرفأ؟
0
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
أخبار سياسية
05:23
صراخ يعلو من قاعة مجلس النواب..وزعيتر :ما بيفهوا بالقانون وبدن يناقشوا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
إلى متى يستمر النواب في البقاء داخل المجلس؟
0
رياضة
13:57
الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً
رياضة
13:57
الاتحاد اللبناني للكاراتيه ينظم بطولة لبنان لكل الفئات ما فوق الـ14 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
اقتصاد
08:41
مع ارتفاع سعر صرف الدولار... هكذا أصبحت أسعار ربطة الخبز
2
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
امن وقضاء
05:42
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
امن وقضاء
02:45
اسماء المدّعى عليهم الجدد من قبل القاضي بيطار
4
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
تقارير نشرة الاخبار
13:07
هكذا ألقيت القنبلة على مبنى الـLBCI...
5
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
امن وقضاء
02:09
مصادر قانونية للـLBCI: المدعى عليهم الجدد في ملف المرفأ هم اللواء طوني صليبا اللواء عباس ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا القزي والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف
6
أخبار سياسية
13:16
لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله
أخبار سياسية
13:16
لقاء ميرنا الشالوحي اليوم... اليكم تفاصيله
7
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
امن وقضاء
04:30
مصادر قضائية للـLBCI: النيابة العامة التمييزية ستعمم على الأجهزة عدم تنفيذ التبليغات وقرارات اخلاءات السبيل الصادرة عن المحقق العدلي التي تعتبرها باطلة
8
امن وقضاء
03:51
البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا
امن وقضاء
03:51
البيطار يحدد جلسات استجواب لزعيتر والمشنوق ودياب ويبلغهم لصقا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store