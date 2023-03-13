جنبلاط عرض التطورات مع السفير السعودي

إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو السفير السعودي وليد بخاري بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور.وكان خلال اللقاء عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة.