كرم لـ"#عشرين_30": الحوار الذي يدعى إليه ليس بريئًا... ولا نمانع وصول قائد الجيش إلى الرئاسة

كرم لـ"#عشرين_30": الحوار الذي يدعى إليه ليس بريئًا... ولا نمانع وصول قائد الجيش إلى الرئاسة

أوضح النائب فادي كرم أنه "لا يمكننا تقدير تأثير الإتفاق السعودي الإيراني على لبنان،" لافتًا إلى أنه "علينا كلبنانيين أن نكون جاهزين للإيجابيات وأن نكون محصنين للسلبيات التي قد تأتي من الخارج، وهذا الإتفاق معادلة بين الشر والخير."



وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، إعتبر أن "الحوار الذي يدعى إليه ليس بريئًا، وعلى قدر ما يريد حزب الله رئيسًا للجمهورية بشروطه على قدر ما يريد تمويلًا للرئاسة،" لافتًا إلى أن "هذا يستدعي جر الفرقاء اللبنانيين إلى طاولة مفاوضات تبدأ بكلمة "حوار" قد تنتهي بتسوية تأخذنا إلى كوارث جديدة."



وفي الملف الرئاسي، قال كرم: "إن كان هناك إمكانية لإيصال قائد الجيش إلى رئاسة الجمهورية فلا نمانع."



ورأى أنه "يجب أن يقتنع حزب الله أن هذا البلد يدار بالشراكة، أما إن بقي مقتنعًا أن هذا البلد مشروع توسعي فلن يبقى لبنان ولن يبقى المسيحييون في المنطقة من جراء تموضع الحزب."