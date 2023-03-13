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عطالله لـ"#عشرين_30": الخلاف مع حزب الله ليس مرتبطًا بملف الرئاسة... ولا يمكن إلا أن نكون أبناء الدولة

عطالله لـ"#عشرين_30": الخلاف مع حزب الله ليس مرتبطًا بملف الرئاسة... ولا يمكن إلا أن نكون أبناء الدولة

رأى النائب جورج عطالله أن "الثنائي الشيعي رشح علنًا فرنجية بهدف البدء بالمعركة الفعلية،" مشيرًا إلى أن "هناك حدود معينة بحسب الواقع الموجود في المجلس، لذا لا حل إلا بالتفاهم على خيار ثالث وهذا الخيار يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية."



وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، لفت إلى أن "في المجلس النيابي فريق تبنى ميشال معوض وفريق آخر تجنب الإعلان عن موقفه، وفي كل الجلسات التي عقدت سابقًا لم تحصل منافسة بين هذين الإسمين، وكان واضحًا أننا لن نصوت للأسماء المطروحة وهذه المراوحة تضع كل هذه الأسماء خارج الحسابات."



وأكد عطالله أننا "لا نستطيع الخروج من المأزق الحالي إلا من خلال إعادة النظر بالنظام السياسي والدستور، فهو يغطي فقدان النصاب وعمليًا نستطيع الذهاب إلى جلسات لا متناهية لانتخاب رئيس، والطائف أتى على قاعدة الخسارة والربح لذا نحن مع تطوير النظام إنطلاقًا من الحفاظ على الطائف."



وأوضح أن "الخلاف اليوم مع حزب الله ليس مرتبطًا بملف الرئاسة، فمنذ عام 2017 وناقوس الخطر يدق بهذا الموضوع لحين وصلنا إلى موضوع الحكومة وغطاء الثنائي لميقاتي،" مشددًا على أنه "لا يمكن إلا أن نكون أبناء الدولة وهناك ملفات اختلفنا والحزب عليها."



