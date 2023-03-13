إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: مستمرون في تأدية رسالتنا التربوية

إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة: مستمرون في تأدية رسالتنا التربوية



أكد إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان أنه لم يكن يومًا غائبًا عن السمع ومتوان عن القيام بواجبه خدمةً للمصلحة التربوية والوطنية العليا وهو ملتزم اليوم كما كل يوم بالوقوف جنبًا إلى جنب مع المعلمين تأمينًا لحقوقهم وسعيًا لما يشكل الأفضل لهم وفق الإمكانات المتاحة في كل مؤسسة في ظل هذه الضائقة الإقتصادية الخانقة وفي غياب كامل للدولة عن القيام بأقل واجباتها تجاه القطاع الخاص."



وأشار إلى أنه مستمر بتأدية رسالته التربوية الملقاة على عاتقه إنطلاقًا من قناعته بحق المتعلم بإتمام برنامجه الدراسي كاملًا وتقديرًا لتضحيات الأهل.