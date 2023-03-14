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الامن العام: إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام اعتباراً من 13 الحالي وحتى 31 ضمناً

بيان صادر عن الأمن العام...





وتُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، قبالة قصر العدل.



لمزيد من المعلومات وللإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb".

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، "إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقار الأمن العام اعتباراً من تاريخ 13/03/2023 وحتى تاريخ 31/03/2023 ضمناً.وتُقدم الطلبات في المديرية العامة للأمن العام، المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، قبالة قصر العدل.لمزيد من المعلومات وللإطلاع على المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات، يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb".