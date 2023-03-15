بخاش للـLBCI: لبنان فقد بسبب الازمة الاطباء الاختصاصيين

رأى نقيب الاطباء د. يوسف بخاش أن القطاع الصحي بحاجة الى حل جذري لاعادة النهوض بالقطاع.وروى خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI ان هناك طفل توفى لانه لم يكن هناك من طبيب اختصاصي له، إذ لم يعد هناك من اطباء اختصاصيين، فأحد الاختصاصات، لا يوجد فيه الا طبيب واحد في كل لبنان، بسب الهجرة، كما يجب أن يكون هناك من توازن بين طب العام والاختصاص.وطالب بخلق مراكز رعاية صحية اولية تابعة للمستشفيات الجامعية، وبالتالي من لا يمكنه التوجه الى العاصمة، يمكن ان يستفيد منها.وعن فاتورة المعاينة الطبية، قال إن الدفع بالليرة اللبنانية مع ما يوازي ال 25 أو ال 20 دولار ولكن النظام الداخلي يقول ان الطبيب يقيم الوضع الاجتماعي للمريض وبالتالي يحدد الاسعار.