جوزيف الحلو للـ LBCI: لاستخدام الأدوية الوطنية

جوزيف الحلو للـ LBCI: لاستخدام الأدوية الوطنية

نصح مدير العناية الطبية في وزارة الصحة د. جوزيف الحلو بالأدوية الوطنية، مشيرا الى الدعم المطلق للصناعة المحلية للادوية، إذ هناك ادوية جنريك كثيرة موجودة في السوق، وقال: "نشجع اللبنانيين على اتباع الادوية المحلية، وهي بجودة عالية جدا".



وطالب خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI بدفع المستحقات للاطباء، قائلا: "هناك اختصاصات فُقدت في لبنان بسبب الهجرة، منها جراحة القلب عند الاطفال". واضاف: "ارسلنا الكثير من المستحقات للمستشفيات، ولكن النظام بالمالية توقف، ونأمل ان يُعاد للعمل قريبا".



وشدد على أن الحل هو سياسي أولاً، كاشفا عن قرار قريب بشأن تعرفة غسل الكلى، آملاً عدم تدفيع المريض اية فروقات.