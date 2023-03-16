سلوم لموظفي القطاع العام: لإعلان الإضراب المفتوح والشامل حتى يتم إنتخاب رئيس للجمهورية

سلوم لموظفي القطاع العام: لإعلان الإضراب المفتوح والشامل حتى يتم إنتخاب رئيس للجمهورية



وجه نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في المؤتمر الصحافي لموظفي القطاع العام المنعقد في نقابة الصيادلة، دعوة إلى كل القوى النقابية والشعبية لإعلان الإضراب المفتوح والشامل حتى يتم إنتخاب رئيس للجمهورية والبدء بعملية الإنقاذ.



واعتبر سلوم أن موظفي القطاع العام ضحية التوظيف العشوائي والمحاصصات في التوظيف، وكذلك التشرذم والإنقسامات في المطالب المقصودة.