المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو أعلن التوقف عن العمل لغياب الحلول

المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو أعلن التوقف عن العمل لغياب الحلول



أصدر المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو بيانًا قال فيه: "بعد أن أصبحنا في حال عجز حتى عن الوصول إلى مراكز عملنا. وبعد أن لامس سعر صفيحة البنزين المليوني ليرة، ومع دخول أيام الصوم المبارك وما لها من مصاريف، ولأننا لم نستطع لغاية تاريخه التوصل إلى أي بوادر حلول قد تؤدي إلى التخفيف من أعباء الإستمرار، وحرصًا منا على كرامة العاملين، يعلن المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو التوقف عن العمل وعدم الحضور إلى المراكز أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بتاربخ 20/22/24 آذار 2023."



وعليه، طالب المجلس التنفيذي لنقابة أوجيرو جميع الزملاء العاملين بتسمياتهم الوظيفية كافة الإلتزام التام وذلك حرصًا على مصالحهم وعلى مصلحة الهيئة و القطاع وانتظار ما قد يستجد من تطورات يتابعها المجلس التنفيذي أولًا بأول.