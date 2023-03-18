أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

أبو فاعور: لالتقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس

دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور إلى التقاط إيجابيات الإتفاق السعودي الإيراني للوصول إلى تفاهم على رئيس وفاقي اصلاحي.