نصرالله استقبل وفدا قياديا من حركة "حماس"... وهذا ما جرى بحثه

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وفدا قياديا من حركة "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي الشيخ صالح العاروري.



وبحسب بيان صادر عن العلاقات الاعلامية في الحزب، فإنه "تم استعراض آخر المستجدات في فلسطين المحتلة وخصوصا المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس، والأحداث الداخلية في الكيان الإسرائيلي الغاصب، وكذلك تم البحث في التطورات السياسية في المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية".