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من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟

أخبار لبنان
2023-04-04 | 14:31
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من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟
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من هما تيدي وريمون رحمة؟ وما هي شركة ZR ENERGY؟

من هما تيدي وريمون رحمة? وما هي شركة ZR ENERGY؟

شركة ZR ENERGY ارتبط اسمها بشكل وثيق بقضية استيراد الفيول المغشوش الذي أثيرت منذ ثلاث سنوات تقريبا، فكانت حينها ادّعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على ٢١ شخصا في قضية الفيول المغشوش وطلبت إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق مدير المنشآت النفطية سركيس حليس وممثل شركة  zr energy تيدي رحمة ومدير الشركة ابراهيم الذوق، وبعدها أصدر القاضي نقولا منصور قراره الظني في قضية الفيول المغشوش، الذي ظن بالمدعى عليهم ZR Energy DMCC و ZR Group holding SAL وطارق فوال وتيدي رحمة وابراهيم ذوق، بجنح عديدة.

للشقيقين أيضا علاقات وثيقة مع كل من القوات والمردة، فتيدي رحمة كان حاضرا الى جانب سمير جعجع في العديد من المناسبات والمهرجانات القواتية، أما ريمون رحمة فله علاقة وطيدة جداً بالمردة وتحديدا بسليمان فرنجية الذي دافع عنه وعن الشركة بعد انتشار الأخبار حول الفيول المغشوش، وقال حينها فرنجية في مؤتمر صحافي: "آل رحمة أصدقائي من 40 سنة، وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معاً ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح." 

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