سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية

سيدة الجبل والمجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان: حزب الله ربط من خلال المناورة بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية

أعلن المجلس الوطني لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيدة الجبل خلال اجتماع، انه "تهميشاً لدور الجيش اللبناني والقرار 1701 وبعد أقل من شهر على زيارة وزير الخارجية الايراني للجنوب للقول إن إيران هي على حدود إسرائيل، ها هو حزب الله ينفّذ مناورة بالذخيرة الحيّة وبحضور إعلاميين لبنانيين وغير لبنانيين، في استعراض غير مسبوق للقوة أراد الحزب من خلاله توجيه الرسائل للداخل والخارج".



واشار البيان الى أن "مناورة حزب الله تُقرأ في توقيتها في لحظة إقليمية تشهد متغيّرات متسارعة يحاول الحزب أن يوظفها بتكريس غلبته في الداخل اللبناني، وبالأخص في معركة رئاسة الجمهورية. عليه، فإن حزب الله ربط من خلال مناورة عرمتى، بين سلاحه وبين رئاسة الجمهورية اللبنانية على قاعدة أن أي رئيس جديد للبنان عليه ليس فقط أن يعترف بسلاح الحزب بل أيضاً أن يضمن حريته في استخدامه خارج أي إجماع لبناني. أي أن هذه المناورة تؤكد المؤكد لجهة أن حزب الله يريد ان يشكل دولة تابعة له في لبنان، بدءاً من رئاسة الجمهورية، تحمي سلاحه وتغطي حركته في الداخل والخارج".



وجددا التأكيد "للمرة الألف أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني واليوم أكثر من اي وقت مضى، ولذلك فإن معركة رئاسة الجمهورية ليست معركة حول أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية بل هي معركة لاسقاط المفاعيل السياسية للاحتلال الإيراني من خلال منع حزب الله من فرض خياراته الاستراتيجية على لبنان بدءاً من رئاسة الجمهورية، وبقوّة سلاحه الذي ترفضه الغالبية العظمى من اللبنانيين".