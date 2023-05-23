اللجان المشتركة عدّلت 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح إصدار أوراق مالية جديدة من فئات كبيرة

اللجان المشتركة تعدّل 3 مواد من قانون النقد والتسليف



عدّلت اللجان المشتركة 3 مواد من قانون النقد والتسليف تتيح هذا الإجراء، مضيفة اليها عبارة: "وأيُّ فئة أخرى" بهدف السماح لمصرف لبنان إصدار عملات ورقية تفوق قيمتُها المئة ألف ليرة.



علماً أن اللجان المشتركة لم تحدد قيمة هذه الأوراق، وتركت الأمر لمصرف لبنان.