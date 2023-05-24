عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف وحزب الله طلب منا أسماءً للرئاسة

عطالله للـLBCI: التواصل بين القوات والتيار لم يتوقّف بموضوع الرئاسة واتّفقنا على عدة أمور وهناك بعض الأمور الأخرى بحاجة الى توضيح



أكّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أنّ التواصل بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ لم يتوقّف بموضوع رئاسة الجمهورية، مشيراً الى هم مشترك بين الفريقين.



وشدّد على أنّ القيادتين تواكبان هذا التواصل، قائلاً: "قطعنا شوطا كبيرا وصلنا الى مكان جيّد فاتّفقنا على عدة أمور وهناك بعض أمور أخرى بحاجة الى توضيح".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "أبلغت أمس الراعي ان التواصل مستمر وصادق وشفاف بين الطرفين".



وكشف أنّ حزب الله هو الذي يتصل بالتيار، وقال: "في المرة الأخيرة طلب منا أسماءً لرئاسة الجمهورية فقلنا له إننا نعطي الاسماء عندما تطوى صفحة فرنجية ونعمل اليوم على إيجاد شخص ينال تأييد أكبر مروحة من الفرقاء".



مضيفًا في السياق : "عندما نقوم بتواصل مع فريق معيّن لا نطلب أي إذن أو سماح من أي فريق آخر ونحن مقطنعون بأننا لا نريد مرشّح تحد وبتوافقنا مع القوات والكتائب وقوى المعرضة لا نريد أن نصطدم مع أحد ونريد أن يؤدي الحوار الى النتيجة المطلوبة ونريد ان نجد الارضية التي تأتي برئيس جمهورية محتضن من القوى السياسية ".



وأشار الى أنّ التواصل مع القوات اللبنانية انطلق من الهم الرئاسي معطوف على الوضع العام وهمّ البلد، مؤكّدًا أنه جزء من تواصل مع مجموعة من الفرق. وشدد على أنّ ما يتم الاتفاق عليه سيستمرون به "الى الأخير".



وكشف أنّ لا تواصل مباشر مع رئيس تيار المرده سليمان فرنجية، قائلاً: "قمنا بزيارة له خلال مبادرة الاولويات الرئاسية ونقلنا له نظرتنا في موضوع الرئاسة".



واستبعد فرض "أيّ مرشحّ معين إن كان قاد الجيش جوزيف عون أو غيره".



ورأى أن الوضع اللبناني بشكل عام والمسيحي بشكل خاص مأزوم، قائلاً: "لدينا هاجس بقاء المسيحيين في الشرق فهم أساسه وهذه المقاربة تستحق أن نكون حريصين عليها". واعتبر أنّ دور المسيحيين في لبنان غير مرتبط بالعدد.



وقال: "هم بتفاهمهم ودورهم الرائد يستطيعون القيام بدورهم ولا حقّ لنا أن ندخل الثوابت في زواريب الحياة السياسية".

وأشار الى أنّ الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار لم تكن تتّسم بالجديّة ومؤكّداً أنّ ليس هناك من فريق لا يريد أن يتحاور.