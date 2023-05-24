حميه من مرفأ الصيادين في طرابلس: تعزيل الحوض من المياه الآسنة والترسبات أمر حيوي لاستمرارية العمل

عاين وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه بعد ظهر اليوم مرفأ الصيادين في طرابلس، ووقف عند المشاكل التي يعاني منها الصيّادون، لاسيما منها المياه الآسنة والترسبات التي تتجمع في حوض المرفأ بفعل الانشاءات السابقة والتي جعلته مصباً لمياه الصرف الصحي، وعدم قيام محطة التكرير في المنطقة بعملها.



وكان في استقبال حميه المدير العام لمرفأ طرابلس الدكتور احمد تامر، رئيس الاتحاد العمالي العام في منطقة الشمال شادي السيد، نقيب الصيادين في المرفأ مصطفى أنوس ، ونائب رئيس اتحادات النقل والترانزيت في لبنان والخارج محمد الخير وحشد كبير من الصيادين وفعاليات مجتمعية واهالي المنطقة، حيث عاين المشاكل التي يعاني منها الصيادون ولاسيما منها المياه الآسنة والترسبات التي تتجمع في حوضه بفعل الانشاءات السابقة والتي جعلته مصباً لمياه الصرف الصحي ، وعدم قيام محطة التكرير في المنطقة بعملها.



ولفت حميه الى ان "وفور تبلغه بالموضوع انتقل الى الميناء لمعاينة المشكلة وايجاد الحلول السريعة والعمل على حلها".



ووجّه حميه الاستشاري في مرفأ طرابلس لإعداد دراسة تعالج المشكلة وذلك بدءا من يوم الجمعة المقبل ، على أن يصار إلى اعداد دفتر شروط وارساله الى هيئة الشراء العام لاطلاق مناقصة لتعزيل الحوض .



وشدد حميه في هذا الاطار، "أن مرفأ الصيادين الذي هو جزء من مرفأ طرابلس يمكنه من خلال الوفر من ايراداته ان يساهم في انجاز هذه المهمة"، لافتا الى "أن مرفأ الصيادين هو أولى بهذا الوفر".



وقال "بخصوص الرسوم المترتبة على مراكب النزهة ، والشكاوى التي اثارها مالكو المراكب ، فأشار إلى ان ذلك "ستتم متابعته في المجلس النيابي لاتخاذ المقتضى القانوني في شأنها ، فهذا الامر يحتاج الى قرار من المجلس النيابي".