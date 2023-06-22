لو دريان من السراي: الهدف من زيارتي للبنان استطلاع الوضع سعيا للمساعدة

أكد الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، من السراي الحكومي حيث التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن الهدف من زيارته الاولى للبنان استطلاع الوضع سعيا للمساعدة في ايجاد الحلول للازمة التي يمر بها لبنان والبحث مع مختلف الاطراف في كيفية انجاز الحل المنشود.



وشدد ميقاتي من جهته، على أن المدخل الى الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد، مشيرا إلى أن الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة ووقعت الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي، وأن اقرار هذه المشاريع في مجلس النواب يعطي دفعا للحلول الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.



وحضر اللقاء سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر، حيث تم عرض مفصل للوضع في لبنان وللمساعي التي تقوم بها فرنسا لحل الازمة السياسية.