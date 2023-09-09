اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح

اللواء منير المقدح ينفي عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح

نفى اللواء منير المقدح عبر الـLBCI خبر استقالته من منصبه في حركة فتح.



وكان قد انتشر خبراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده ان المقدح قدم استقالته من منصبه في حركة فتح بعد فشل المفاوصات من التوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار.



