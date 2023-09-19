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ميقاتي: سأطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات على انتخاب رئيس
أخبار لبنان
2023-09-19 | 06:10
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ميقاتي: سأطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات على انتخاب رئيس
ميقاتي: سأطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدة
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكدا أنّ مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر ميقاتي في حديث لصحيفة "
لوفيغارو
" الفرنسية، أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع إضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير في الوظيف العمومي وعدم وجود إصلاحات شاملة.
كما دعا مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية والإسراع في تبني الميزانية المقترحة قبل أسبوع والتي تتماشى مع الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.
واعتبر ميقاتي أنّ هذه الإصلاحات حاسمة لتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وعودة الثقة في لبنان تدريجياً ليصبح البلد مرة أخرى مركزًا ماليًا يستقطب المستثمرين.
كما كشف أنّه سيطلب من المجتمع الدولي مساعدة لبنان في مجالات عدة، كما سيطلب من القوى العالمية استخدام نفوذها لإقناع مختلف التيارات اللبنانية على انتخاب رئيس للبلاد يحظى بقبول جميع الفرقاء من أجل طي صفحة الفراغ الرئاسي.
أخبار لبنان
ميقاتي
انتخاب
رئيس
النازحين السوريين
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