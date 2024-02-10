هيئة البث الاسرائيلية نشرت فيديو يظهر استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه

نشرت هيئة البث الاسرائيلية استهداف دبابة ميركافا 4 بصاروخ موجه.



ورأت هيئة البث وحسب الجزيرة أنّ الاستهداف أمر مثير للقلق، وكشفت ان الصاروخ الإيراني ألماز، الذي ضرب الدبابة يطابق تمامًا صاروخ سبايك الإسرائيليّ.



وأشارت هيئة البث إلى أنّ الصاروخ الاسرائيليّ ربما وصل الى ايران عن طريق حزب الله بعد ان حصل على هذا الصاروخ خلال حرب تموز.