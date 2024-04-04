اجتماع مع الدول المانحة والسفراء لتحفيزهم على دعم الحاجات الانسانية في الجنوب

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين والمعنيين، مع السفراء، حاجات الجنوب المقدّرة حتى آخر حزيران التي ستستكمل بلقاءات ثنائية معهم لمدّ المساعدات إلى الجنوب.وقال ياسين بعد الاجتماع: هناك اعباء كثيرة وعالية من ناحية تأمين الحاجات الانسانية لأهالينا في الجنوب وخطة الاستجابة للنازحين، واجتماع اليوم مع الدول المانحة والسفراء هو لتحفيزهم على زيادة هذا الدعم، ولكن لم نحصل على اجابات بعد".