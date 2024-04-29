ميقاتي بحث مع وفد من "الجمهورية القوية" في ملف الوجود السوري غير الشرعي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وفدا من كتلة "الجمهورية القوية"، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير.



وضم الوفد النواب: ستريدا جعجع، جوزيف اسحاق، الياس الخوري، نزيه متى، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، فادي كرم، غياث يزبك، وغادة أيوب.



وبعد الزيارة، وزع مكتب النائبة ستريدا جعجع بيانا جاء فيه: "بحث الوفد مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث أكد للرئيس ميقاتي أن لبنان بلد عبور، وليس أبدا بلد لجوء. كما أن البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود، إلا أن هذا الأمر لوحده غير كاف أبدا، وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدورهما الأساسي والمركزي في هذه المسألة. ولذلك، تمنى الوفد على الرئيس ميقاتي إعطاء تعليماته الواضحة لوزراء الداخلية والدفاع، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل أجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية".