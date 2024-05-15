حزب الله: أطلقنا طائرات مسيرة على قاعدة عسكرية غربي طبريا في إسرائيل

أعلن حزب الله أنه شن هجومًا بعدد من الطائرات المسيرة الإنقضاضية على قاعدة "إيلانية" الواقعة غرب مدينة طبريا، حيث استهدف جزءًا من منظومة المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو الإسرائيلي.ووفق وكالة رويترز، فإن الهجوم هو الأعمق الذي يشنه حزب الله داخل إسرائيل منذ بدء حرب طوفان الأقصى.