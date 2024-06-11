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هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 حزيران: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
أخبار لبنان
2024-06-11 | 11:56
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هيئة إدارة السير إلى أصحاب المواعيد في 18 حزيران: الحضور إلى المصلحة الأربعاء بسبب الإقفال
دعت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان "أصحاب المواعيد الواقعة في 18 حزيران الحالي الحضور إلى المصلحة في الدكوانة الأربعاء في 19 حزيران الحالي بغية تنفيذ معاملاتهم، وذلك تنفيذا للمذكرة رقم 2024/19 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء والقاضية بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات الإثنين والثلثاء في 17 و18 حزيران الحالي".
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