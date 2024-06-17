العبسي يفتتح سينودوس الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة

افتتح بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي السينودس السنويّ الممتد من اليوم لغاية 21 الحالي في المقر البطريركي في الربوة، بحضور مطارنة من بلدان المشرق والانتشار ومشاركة الآباء العامّين رؤساء الرهبانيّات.



واستهل المشاركون يومهم الاول برياضة روحية، ثم عرض لجدول أعمال السينودوس ببنوده المتعلقة بمتابعة مسيرة سنة اليوبيل التذكارية والأوضاع في الأبرشيات وتنشئة وإعداد الكهنة، وتأمين الخدم الرعوية والروحية في بلاد الانتشار حيث لا يوجد بعد أبرشيات، والمجمع الذي سيعقد في روما حول السينودسية، ويستحوذ على الجدول في جزئه الأكبر العمل من أجل إنهاء تحديث الشرع الخاص للكنيسة.